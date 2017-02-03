"Роскосмос" надеется на тесное сотрудничество с NASA при новой администрации агентства

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Роскосмос" надеется, что новая администрация NASA изменит свою стратегию на более тесное сотрудничество с госкорпорацией и другими аэрокосмическими агентствами, заявил в эфире телеканала "Россия-24" его гендиректор Игорь Комаров.
"Мы думаем, что произойдут определенные изменения и в стратегии", - сказал он.
Комаров объяснил, что осенью 2015 года на встрече глав космических агентств многих стран в Иерусалиме США не поддержали предложение России и других стран наметить ближайшей целью космических полетов Луну. "Фактически мы тогда выступили с инициативой, что следующим этапом должна быть Луна, прежде чем Марс, это логично с точки зрения затрат, технологий. Все в общем-то поддержали, кроме США, которые сказали: "Марс - это цель, мы все равно идем на Марс", - рассказал глава "Роскосмоса".
При новой администрации, надеется он, стратегия NASA может быть изменена с целью усиления сотрудничества с другими странами. "Я думаю, что это будет повод для переосмысления концепции и делания того, чтобы прийти к более рациональной, прагматичной и эффективной концепции, которую придерживаемся мы и большинство агентств аэрокосмических", - сказал он.