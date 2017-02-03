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Во Вьетнаме открыт скульптурный портрет летчика-космонавта Виктора Горбатко

Космос
3 февраля, 15:42 UTC+3 ФАНРАНГ (ВЬЕТНАМ) /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
Автором скульптурного портрета стал скульптор Виталий Шанов
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© Юрий Денисович/ТАСС

ФАНРАНГ (ВЬЕТНАМ), 3 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Скульптурный портрет российского космонавта, дважды Героя Советского Союза, Героя Труда Вьетнама Виктора Горбатко открыт в городе Фанранг центральной вьетнамской провинции Ниньтхуан. Бюст работы известного скульптора Виталия Шанова установлен на территории российско-вьетнамского совместного предприятия по производству морской соли "Дамвуа", почетным председателем правления которого является сам советский летчик.

"Виктор Васильевич Горбатко - герой, который при жизни заслуживает этого скульптурного портрета. Он всецело посвятил себя развитию отношений дружбы между народами наших стран", - отметил, открывая торжественную церемонию, заместитель председателя правления "Российского фонда мира" Игорь Панфилов. "Вместе с Героем Вооруженных Сил Вьетнама Фам Туаном, ставшим первым космонавтом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии они подняли на космическую высоту отношения наших стран, совершив совместный полет в космос в июле 1980 года", - сказал Панфилов.

Как отметил генеральный консул РФ в Хошимине Алексей Попов, появление во Вьетнаме памятника Виктору Горбатко свидетельствует о том, с какой теплотой и благодарностью относятся здесь к российскому космонавту, открывшему дорогу в космос Фам Туану. "Развитие отношений России и Вьетнама осуществляется по всем направлениям, одним из которых стала и космическая сфера. Совместный полет в космос положил начало новому важному направлению взаимодействия наших стран, которое успешно продолжается и сегодня", - подчеркнул дипломат.

Вклад в развитие отношений

Выступившая перед собравшимися председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина назвала открытие монумента важным вкладом в укрепление двусторонних отношений. "Мы активно работаем над развитием культурных и гуманитарных связей между народами России и Вьетнама, а наши космонавты - Виктор Горбатко и Фам Туан - своей крепкой дружбой подают нам пример", - сказала она.

По словам самого космонавта Горбатко, появление собственного скульптурного портрета для него почетно и радостно. "Очень непросто что-либо говорить, когда тебе при жизни открывают памятник. Я горжусь, что вместе с Фам Туаном мы укрепили отношения дружбы между нашими странами. Мы с ним сегодня и на земле продолжаем дружбу, которая началась во время космического полета в 1980 году", - рассказал космонавт.

Летчик-космонавт Фам Туан в свою очередь сказал, что испытывает чувство искренней гордости за то, что на вьетнамской земле появился памятник его "другу и учителю Виктору Горбатко", что, по его мнению, стало еще одним символом прочных отношений между народами Вьетнама и России. "Народы Советского Союза и России много помогали Вьетнаму и даже проливали свою кровь за нашу страну. Сотрудничество наших стран было на земле, в воздухе, на море, а с нашим полетом взаимодействие двух стран начало развиваться и в космосе", - отметил Фам Туан.

Монумент стал уже вторым памятником российским космонавтам на вьетнамской земле. В сентябре 2015 года мемориал в честь летчика-космонавта Героя Советского Союза и Вьетнама Германа Титова был открыт на носящем его имя острове в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. На протяжении четверти века космонавт Титов оставался бессменным председателем Общества советско-вьетнамской дружбы, а в 1991 году стал почетным председателем Общества российско-вьетнамской дружбы и занимал этот пост до своей кончины в 2000 году.

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