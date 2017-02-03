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Росгвардия будет нести службу на Байконуре

Космос
3 февраля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Данное решение потребовало изменений в правительственном постановлении
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии будут служить на космодроме Байконур, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Оно вносит изменения в другое правительственное постановление - "О мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре, и членов их семей".

"Абзац первый после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами "военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

В действовавшей до этого редакции постановления этот абзац выглядел следующим образом: "Распространить действие настоящего постановления на проходящих военную службу (службу) или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре военнослужащих и гражданский персонал министерств и ведомств Российской Федерации, в которых законом предусмотрена военная служба, на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и гражданский персонал этих органов и членов их семей, а также на сотрудников и гражданский персонал органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением подпункта "в" пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления) и членов их семей".

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