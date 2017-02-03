Росгвардия будет нести службу на Байконуре

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Тюменской областиНовости Урала 3 февраля, 16:41
Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - ЕкатеринбургНовости Урала 3 февраля, 16:32
Российский биатлонист Волков стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в СловакииСпорт 3 февраля, 16:24
Лукашенко: Белоруссия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСпорт 3 февраля, 16:20
Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболуСпорт 3 февраля, 16:19
Мутко: натурализации в погоне за результатом в российском футболе не будетСпорт 3 февраля, 16:17
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в БудапештеМеждународная панорама 3 февраля, 16:15
Младенович сыграет с Вихлянцевой в полуфинале турнира WTA в Санкт-ПетербургеСпорт 3 февраля, 16:08
Мутко: Екатеринбург уже располагает необходимым количеством гостиниц к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии будут служить на космодроме Байконур, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Оно вносит изменения в другое правительственное постановление - "О мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре, и членов их семей".
"Абзац первый после слов "сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами "военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.
В действовавшей до этого редакции постановления этот абзац выглядел следующим образом: "Распространить действие настоящего постановления на проходящих военную службу (службу) или работающих на космодроме "Байконур" и в г. Байконуре военнослужащих и гражданский персонал министерств и ведомств Российской Федерации, в которых законом предусмотрена военная служба, на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и гражданский персонал этих органов и членов их семей, а также на сотрудников и гражданский персонал органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением подпункта "в" пункта 1 и подпункта "б" пункта 2 настоящего постановления) и членов их семей".