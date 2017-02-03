Роскосмос начнет размещать контракты на закрытой электронной площадке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос начнет размещать свои контракты на площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа", закрытой от общественности, сообщает пресс-служба корпорации.

"Сегодня, 3 февраля, в Роскосмосе состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между госкорпорацией "Роскосмос" и ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ). При координации ФАС России соглашение подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Татьяна Ельфимова и генеральный директор АСТ ГОЗ Феликс Кордыш", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.

Подписанное соглашение предусматривает подключение Роскосмоса и его закупочной деятельности к специализированной электронной торговой площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа".

Данная система закрыта от публичности. "Особенно это актуально для Роскосмоса в связи с осуществлением закупок товаров, работ и услуг в сфере космической деятельности, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной системе", - приводятся в сообщении слова Ельфимовой.

В настоящее время госкорпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок.