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Роскосмос начнет размещать контракты на закрытой электронной площадке

Космос
3 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
"Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" закрыта от общественности. Сейчас корпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок
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© REUTERS/Fabrizio Bensch

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос начнет размещать свои контракты на площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа", закрытой от общественности, сообщает пресс-служба корпорации.

"Сегодня, 3 февраля, в Роскосмосе состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между госкорпорацией "Роскосмос" и ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ). При координации ФАС России соглашение подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Татьяна Ельфимова и генеральный директор АСТ ГОЗ Феликс Кордыш", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.

Подписанное соглашение предусматривает подключение Роскосмоса и его закупочной деятельности к специализированной электронной торговой площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа".

Данная система закрыта от публичности. "Особенно это актуально для Роскосмоса в связи с осуществлением закупок товаров, работ и услуг в сфере космической деятельности, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной системе", - приводятся в сообщении слова Ельфимовой.

В настоящее время госкорпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок.

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