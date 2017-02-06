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WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции

Космос
6 февраля, 8:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как пишет издание, администрация президента США может сосредоточиться на задачах, которые реально выполнить за четыре года полномочий главы государства
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, сосредоточится на реальных задачах в освоении космического пространства, которые легко выполнить за четыре года полномочий главы государства. Это может быть полет на орбиту Луны к 2020 году или же вывод на земную орбиту собственной космической станции. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Она постаралась суммировать беседы с представителями аэрокосмического комплекса США и содержание докладных записок, направленных за последний месяц на рассмотрение в Белый дом. Логически рассуждая, все сходится на том, что упор на частный сектор будет сохранен в будущей программе освоения космического пространства, которая сейчас обретает приблизительные очертания и придет на смену детищу администрации Барака Обамы.

По сведениям газеты, советники Трампа, курирующие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на время ознакомления с делами "заморозили" все решения и действия до формирования совета по делам космоса под руководством вице-президента Майкла Пенса. Пока этого не произошло, идут главным образом подковерные политические маневры. При этом общее понимание направления работы в предстоящие четыре года есть.

Как пояснила газета, целесообразно сосредоточить внимание на проектах, реализация которых поможет команде Трампа снискать широкую поддержку среди населения США. Для этого такие проекты должны быть сравнительно экономичными, легко осуществимыми и по срокам укладываться в первое четырехлетие президентства республиканца.

По оценке издания, ассигнования NASA, составляющие сейчас в среднем $19 млрд в год, повышаться не будут. Поэтому космическому ведомству с его около 17 тыс. сотрудников в ближайшее десятилетие придется довольствоваться тем минимумом, который есть.

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