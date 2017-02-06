РКК "Энергия" начнет запускать микроспутники с грузовиков "Прогресс"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает российским вузам новую схему для запуска микроспутников - с помощью грузовых космических кораблей "Прогресс МС". Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Первый спутник планируется запустить в 2017 году по заказу Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", - говорится в сообщении.

Аппараты предполагается запускать с помощью специальных контейнеров на внешней поверхности грузового корабля. Как уточнили в пресс-службе, это могут быть коммерческие, образовательные или прикладные спутники небольших размеров.

В корпорации напомнили, что запуски грузовых кораблей "Прогресс" проводятся три раза в год. Высота орбиты выведения спутников - 260-410 км. При этом в автономном полете корабля орбита может быть поднята до 500 км.

Как сообщалось ранее, на внешней поверхности корпуса грузовиков "Прогресс МС" могут устанавливаться четыре пусковых контейнера, с помощью которых планируется запускать до 24 сверхмалых спутников стандарта CubeSat.