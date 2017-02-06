Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К эксперименту по изоляции для подготовки к межпланетным полетам привлекут иностранцев

Космос
6 февраля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Ученые предложат принять участие в эксперименте действующим космонавтам. Также планируется, что в экипаж из шести человек планируется отобрать двух-трех женщин
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Экипаж первого эксперимента по изоляции в рамках подготовки к полетам к другим планетам может быть интернациональным - с участием японского и немецкого добровольцев, сообщил заведующий отделом Института медико-биологических проблем Марк Белаковский.

"Мы планируем провести первый двухнедельный технический эксперимент в конце октября. Планируем, что экипаж будет будет международным, во всяком случае есть заявка от Японии и от одной из немецких фирм", - сказал Белаковский, добавив, что в экипаж из шести человек планируется отобрать двух-трех женщин.

По словам менеджера проекта с итальянской стороны Сауро Аддитати, одним из участников эксперимента может стать фотохудожник и путешественник Лука Бракали. "Мы предложили итальянского кандидата. Это Лука Бракали. Он  эксперт по выживанию в сложных условиях, путешественник, ученый, журналист. Его предложили для участия в длительном годовом эксперименте (планируемом на 2020-2021 годы - прим. ТАСС)", - сообщил он.

По словам Белаковского, ученые предложат действующим космонавтам принять участие в эксперименте.

"Мы будем рады участию космонавтов, которые готовятся к своему первому полету или уже летали в космос, принять участие в нашем эксперименте. Мы предлагаем действующим космонавтам принять в нем участие", - сказал Белаковский.

Он напомнил, что российские космонавты Олег Атьков и Сергей Рязанский ранее уже принимали участие в наземных экспериментах с изоляцией, проводимых ИМБП, а космонавт Валерий Поляков, который провел на борту станции "Мир" 437 суток, в рамках эксперимента "Сфинкс" в 1999 году проводил оценку адекватности наземной изоляции работе в космосе. "Валерий Владимирович Поляков тогда не отказал нам, а с удовольствием принял участие в эксперименте", - сказал заведующий отделом.

Ранее ИМБП и НАСА договорились провести серию совместных изоляционных экспериментов для изучения психологии и работоспособности человека в длительных космических полетах. Эксперименты будут проходить в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН с 2017-го по 2021 год.

С 1967 года в ИМБП было проведено несколько подобных десятков экспериментов, самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год), "Марс-500" (2007-2011 годы). Последний имитировал полет к Красной планете, он продлился 520 суток. Для него был создан специальный наземный комплекс.

В октябре-ноябре 2015 года в Москве также прошел девятисуточный эксперимент "Луна-2015" с изоляцией шести девушек в герметичном наземном комплексе. Участницы исполняли роль команды лунного корабля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Япония Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
4
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"
7
ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня
Темы дня
Реклама