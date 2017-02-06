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Роскосмос назначил нового исполнительного директора по капстроительству

Космос
6 февраля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Андрей Бородин ранее занимал пост советника гендиректора госкорпорации
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Исполнительным директором госкорпорации "Роскосмос" по капитальному строительству назначен Андрей Бородин, бывший ранее советником генерального директора госкорпорации, сообщает пресс-служба.

"Вопросы капитального строительства будет курировать исполнительный директор Андрей Бородин", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Бывший исполнительный директор по капитальному строительству Владимир Иванов становится советником генерального директора.

Кроме того, заместитель генерального директора по экономике и финансам Олег Лобанов переходит на должность советника генерального директора. "Главным финансовым директором назначен Юрий Поляков", - отмечается в сообщении.

Директор департамента контрактно-договорной работы Екатерина Тормозова стала исполнительным директором этого же департамента.

Светлана Кукина назначена исполнительным директором по корпоративному управлению, имущественным отношениям и развитию, сообщает пресс-служба госкорпорации.

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