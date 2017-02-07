SpaceX намерена совершать запуски ракеты каждые две - три недели

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НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания SpaceX намерена совершать запуски ракеты Falcon 9 каждые две - три недели после введения в эксплуатацию новой стартовой площадки неподалеку от космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщила в опубликованном в понедельник интервью агентству Reuters президент SpaceX Гвин Шотвелл.
"Мы будем совершать запуски через каждые две или три недели", - сказала она. Стоимость новой стартовой площадки Шотвелл оценила примерно в $100 млн. Она, как ожидается, будет введена в эксплуатацию на следующей неделе.
При этом на другой площадке SpaceX, расположенной на базе ВВС США близ космодрома во Флориде, до сих продолжаются ремонтные работы. Необходимость в них возникла после произошедшего 1 сентября прошлого года взрыва Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту израильский спутник связи Amos-6. Инцидент, при котором никто не пострадал, произошел в то время, когда ракету заправляли топливом. Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск назвал взрыв наиболее серьезной неудачей за всю 14-летнюю историю существования компании.
SpaceX провела расследование причин катастрофы. Специалисты компании пришли к выводу, что причиной аварии стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания предприняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.