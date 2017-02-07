Ученые предлагают продлить жизнь российской обсерватории "Спектр-Р" минимум до 2020 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые, участвующие в международном проекте "Радиоастрон", рассчитывают на продолжение работы российской космической обсерватории "Спектр-Р" и после 2018 года, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, руководитель научной программы проекта "Радиоастрон", член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

"Проанализировав в 2016 году научные результаты и техническое состояние космического аппарата "Спектр-Р", Роскосмос продлил финансирование проекта до конца 2018 года. Мы оптимистично смотрим на перспективы проекта после этого срока и рассчитываем, что он будет продлен и дальше, поскольку это действительно уникальный аппарат с уникальными возможностями", - рассказал он.

По словам Ковалева, научные задачи проекта "Радиоастрон" (космический аппарат "Спектр-Р") также не иссякают, их разнообразие увеличивается, а конкурс научных проектов растет.

"В январе 2017 года мы провели сбор заявок на очередной, пятый, год открытой научной программы. Теперь ожидаем рекомендаций экспертов. Были получены заявки на проведение наблюдений от более сотни ученых из России и других стран мира, включая Германию, Нидерланды, Испанию, Великобританию, Италию, США, Канаду, ЮАР, Австралию, Китай, Южную Корею, Японию", - сообщил Ковалев.

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в космос в 2011 году и продолжает успешно работать за пределами пятилетнего проектного срока активного существования. "С точки зрения технического состояния, мы видим определенную деградацию бортовой аппаратуры в той мере, как оно и должно быть в условиях жесткого космического излучения. На сегодняшний день уже используется ряд резервных блоков на спутнике, они позволяют нам продолжать реализовывать научную программу в полном объеме", - сообщил Ковалев.

Орбитальный маневр

Продолжение работы космической обсерватории потребует проведения летом 2017 года коррекции орбиты спутника "Спектра-Р", иначе он окажется в тени Земли на недопустимо долгое время, останется без электропитания, получаемого от солнечных батарей, и прекратит функционировать.

"Проведение маневра ожидается 17 июля 2017 года. Эта коррекция требуется, чтобы избежать длительной тени, в которую попадет аппарат в начале 2018 года, если маневр не выполнить", - пояснил Ковалев.

Теневой участок полета, по расчетам баллистиков, выпадает на 6 января 2018 года и продлится шесть с половиной часов.

Подобный маневр позволит потенциально продлить срок жизни "Спектра-Р" до 2020 года, когда возможен очередной вход в тень. Если к тому моменту космический аппарат сохранит свою работоспособность, не исключено проведение второго такого маневра.

Космический телескоп

"Радиоастрон" состоит из космической (аппарат "Спектр-Р") и наземной составляющих (сеть наземных радиотелескопов).

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"Спектр-Р" имеет параболическую антенну диаметром 10 м, благодаря которой он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой радиотелескоп. Прием информации с космического аппарата осуществляется станциями слежения и сбора данных в Пущинской радиоастрономической обсерватории (Россия) и Национальной радиоастрономической астрономии (США).

Космический аппарат вращается вокруг Земли по эллиптической орбите с апогеем (максимальным удалением) в 350 тыс. км, что равно расстоянию до Луны. Его работа совместно с наземными станциями позволяет увеличить условный размер антенны с 10 м до сотен тысяч километров - расстояния от наземной станции до высоты полета космического аппарата.

Проект "Радиоастрон" предназначен для исследования структуры объектов Вселенной в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн с угловым разрешением до 10 миллиардных долей угловой секунды (что в миллиард раз лучше, чем разрешение человеческого глаза). В этом наземно- космическом интерферометре, помимо российских радиотелескопов, принимают участие крупнейшие антенны из Европы, США, Китая, Австралии, ЮАР, Японии и Южной Кореи.