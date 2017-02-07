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КНР в 2017 году испытает дрон на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве

Космос
7 февраля, 11:20 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Размах крыльев китайского беспилотника больше, чем у Boeing 737 - более 40 метров. Он будет применяться в основном для воздушной разведки, мониторинга стихийных бедствий и метеорологических наблюдений
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ШАНХАЙ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай намерен в 2017 году испытать свой крупногабаритный беспилотник на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую академию аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Размах крыльев разработанного китайскими учеными летательного аппарата превышает 40 метров - больше, чем у авиалайнера Boeing 737. По словам главного инженера данного проекта Ши Вэня из CAAA, это второй по размеру в мире работающий на солнечной энергии беспилотник после после аналогичного аппарата, который есть у NASA. Китайский дрон способен совершать полеты на очень больших высотах достаточно продолжительное время, добавил он.

Главный инженер не раскрыл деталей предстоящих испытаний, уточнив лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30 километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Беспилотник будет применяться в основном для ведения воздушной разведки, мониторинга стихийных бедствий, метеорологических наблюдений, а также в сфере телекоммуникационных услуг.

Макет аппарата был представлен в 2016 году на международном авиакосмическом салоне "Эйршоу Чайна - 2016" в Чжухае.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года аппарат прошел успешные летные испытания в северо-западной части Китая.

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