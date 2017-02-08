НПО "Энергомаш" и "Роскосмос" проведут аудит Воронежского механического завода

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты НПО "Энергомаш" и госкорпорации "Роскосмос" в течение двух-трех месяцев проведут комплексный аудит Воронежского механического завода, который производит двигатели для ракет "Союз". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"В течение двух-трех месяцев специалисты АО "НПО Энергомаш" и госкорпорации "Роскосмос" проведут комплексный аудит ВМЗ в области финансовой и закупочной деятельности, технологической и производственной систем, эффективности СМК (системы менеджмента качества) и кадровой политики. Цель такого аудита - создание в ближайшее время максимально эффективного плана дальнейшего развития Воронежского механического завода и АО КБХА", - говорится в сообщении.
Воронежский механический завод (ВМЗ) войдет в состав НПО "Энергомаш" по ускоренной процедуре. "Сейчас принято решение о реализации этих намерений по ускоренной процедуре", - заявил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.