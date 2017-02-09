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СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на Венере

Космос
9 февраля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Атмосфера Венеры отличается высоким давлением и температурой свыше 460 градусов Цельсия. В ходе испытаний процессор работал 521 часа при подобных условиях
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Материал из 1 страницы
© NASA/JPL

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. NASA разработало компьютерный чип, способный работать не менее трех недель в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и температурой свыше 460 градусов Цельсия. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил сетевой ресурс Gizmodo.

"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему новый путь для осуществления миссий на Венере", - приводит ресурс слова инженера исследовательского центра имени Гленна (NASA) Филипа Ньюдека.

По его словам, для противодействия основным проблемам - высокой температуре и агрессивной химической среде - вместо стандартной кремниевой основы для чипа был использован карбид кремния, а в проводке процессора - силицид тантала.

Согласно материалам исследования, процессор выдержал испытания в воссозданных условиях второй планеты Солнечной системы, которые проводились в течение трех недель. В ходе испытаний процессор непрерывно работал в течение 521 часа при температуре около 460 градусов Цельсия и давлении порядка 95 кг на квадратный сантиметр.

За всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли стартовало 27 космических аппаратов, из них 19 советских и шесть американских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на Венеру в 1985 году - им была запущенная СССР "Вега-2".

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