Конкурс на создание элемента сверхтяжелой ракеты может быть объявлен в мае-июне

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САМАРА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" примет участие в конкурсе по созданию элемента будущей ракеты- носителя сверхтяжелого класса, который может быть объявлен в мае-июне этого года, сообщил во вторник его гендиректор Александр Кирилин.
"Мы рассчитываем, что в мае-июне будет открыт конкурс на создание элемента ракеты супертяжелого класса. РКЦ "Прогресс" готов участвовать в этом конкурсе, и я думаю, что уже в этом году работы будут развернуты", - сказал Кирилин.
Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на материалы госкорпорации "Роскосмос", сверхтяжелая ракета-носитель будет состоять из ступеней ракет "Ангара-А5В" и "Феникс". По словам замгендиректора госкорпорации Юрия Власова, опытно-конструкторская работа по ракете "Феникс" должна начаться в ближайшее время - это будет новая ракета среднего класса, которая потом будет использована в качестве первой и второй ступеней будущей сверхтяжелой ракеты.
В ноябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по поручению президента России началось техническое оформление документации для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая позволит приступить к созданию лунной посещаемой или обитаемой научной станции.