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Два запуска с Восточного запланированы на декабрь 2017 года

Космос
11 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Ракеты "Союз-2" выведут на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и "Метеор-М", сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров
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Космодром Восточный

Космодром Восточный

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Два запуска космических аппаратов с космодрома Восточный планируется осуществить в декабре этого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано 12 апреля, в День космонавтики.

"Все по графику. Планируем на декабрь пуски ракет "Союз-2" по госпрограмме. В космос будут отправлены спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и "Метеор-М", который открывает серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения", - сказал Комаров.

Совет главных конструкторов ранее подтвердил готовность к проведению двух пусков ракет "Союз-2" с космодрома Восточный в конце 2017 года, однако конкретных сроков не называлось.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома Восточный, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков в год, в том числе коммерческих.

Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три аппарата.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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