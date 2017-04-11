Два запуска с Восточного запланированы на декабрь 2017 года

ФК "Боруссия" поможет болельщикам "Монако", которым требуется временное жилье в ДортмундеСпорт 11 апреля, 22:43
Мутко: Россия обладает амбициозной концепцией безопасности ЧМ-2018Спорт 11 апреля, 22:16
Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрываСпорт 11 апреля, 22:08
Захарова: заявление Тиллерсона по Сирии не рассматривается как ультиматумПолитика 11 апреля, 21:43
Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрываСпорт 11 апреля, 21:41
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезнымиПолитика 11 апреля, 21:34
Спасатели хотят утвердить план тушения горящей нефтяной скважины в Коми к вечеру 12 апреляПроисшествия 11 апреля, 21:23
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавшийСпорт 11 апреля, 21:01
Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроемСпорт 11 апреля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Два запуска космических аппаратов с космодрома Восточный планируется осуществить в декабре этого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано 12 апреля, в День космонавтики.
"Все по графику. Планируем на декабрь пуски ракет "Союз-2" по госпрограмме. В космос будут отправлены спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и "Метеор-М", который открывает серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения", - сказал Комаров.
Совет главных конструкторов ранее подтвердил готовность к проведению двух пусков ракет "Союз-2" с космодрома Восточный в конце 2017 года, однако конкретных сроков не называлось.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести в 2017 году два запуска с нового космодрома Восточный, в ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор". В госкорпорации рассчитывают, что с 2018 года с Восточного будет проводиться от шести до восьми запусков в год, в том числе коммерческих.
Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Носитель "Союз-2.1а" вывел на орбиту три аппарата.