Роскосмос: Минобороны сократило финансирование программы создания ракет "Ангара"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ сократило финансирование программы по созданию ракет-носителей "Ангара", сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано 12 апреля, в День космонавтики.

"Завод (в Омске, где будут производить ракеты "Ангара" - прим. ТАСС) может производить в год до двадцати современных и перспективных ракет-носителей. Но в связи с сокращением финансирования, в том числе по линии Минобороны, планы по производству "Ангары", к сожалению, уменьшились в несколько раз. И сейчас может встать вопрос с загрузкой этих мощностей", - сказал Комаров.

По его словам, снижение заказов приведет к простою и, как следствие, серьезному росту стоимости производства и пусков "Ангары". "Ракета-носитель нужна для вывода на орбиту полезной нагрузки. Если ее нет, ракеты не нужны", - отметил гендиректор Роскосмоса.

В то же время Комаров добавил, что строительство комплекса сооружений для ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный начнется в следующем году. "Сейчас в проект ФЦП "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" включен комплекс сооружений для ракеты-носителя "Ангара-А5". Строительство должно начаться в следующем году", - сказал Комаров.

По его словам, также в планах - создание комплекса для сверхтяжелой ракеты и его использование для реализации программы освоения дальнего космоса. "Но это уже за рамками 2025 года", - уточнил глава Роскосмоса.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный планируется на 2019 год. Помимо этого, International Launch Services (оператор ракет "Протон-М" и "Ангара", принадлежащий производителю ракет - Космическому центру имени Хруничева) планирует начать коммерческие пуски "Ангары" с 2020 года, постепенно отказываясь от ракет "Протон-М".