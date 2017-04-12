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Минобрнауки и ФПИ объявили конкурс по разработке ПО для робота "Федора"

Космос
12 апреля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Прием заявок на участие начнется 1 мая
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Минобрнауки России объявили открытый конкурс на разработку программного обеспечения для первого отечественного робота-андроида "Федора". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС России. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но недавно он получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований). Как сообщалось ранее, в 2021 году он должен стать единственным пассажиром корабля "Федерация" во время его первого полета.

Участниками конкурса по разработке ПО для робота смогут стать "студенты, магистранты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели российских вузов, а также сформированные из них творческие коллективы". Для команд-финалистов министерство организует стажировки на базе ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

"Конкурс будет проходить в три этапа. На первом этапе состоится квалификационный отбор, в рамках которого участники подтвердят компетенции в области написания программного обеспечения для управления роботом. Прошедшие во второй этап получат доступ к полнофункциональной версии симулятора, позволяющего программировать действия робота с учетом особенностей окружающего пространства и основных законов физики. В рамках третьего этапа созданное конкурсантами программное обеспечение будет загружено непосредственно в систему управления робота", - говорится в сообщении ведомства.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 1 мая, более подробная информация о конкурсе и конкурсная документация будут размещены на сайте фонда во второй половине апреля.

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