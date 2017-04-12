Роскосмос планирует увеличить долю коммерческой выручки на рынке космических услуг до 10%

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" к 2025 году планирует увеличить долю коммерческой выручки на мировом рынке космических услуг с нынешних 4,8% до 10%.
Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров на встрече президента с членами правительства.
"Планируем увеличить выручку практически в два раза и серьезно увеличить долю коммерческой выручки в объемах мирового доступного рынка космических услуг, который сейчас составляет 4,8%. Мы предполагаем увеличить эту долю до 10%", - сообщил он, говоря о стратегии развития отрасли на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года.