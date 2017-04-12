МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Стратегия развития Роскосмоса одобрена Набсоветом госкорпорации, сообщил ее глава Игорь Комаров на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Буквально на днях стратегия одобрена наблюдательным советом Роскосмоса и к ее реализации мы фактически приступили", - сказал он.

По словам Комарова, стратегия развития Роскосмоса обсуждалась в ноябре на совещании у главы государства.

"Были даны поручения отработки таких направлений как коммерциализация космических услуг и сервисов, повышение эффективности работы МКС, повышение качества, - добавил он. - По этим направлениям разработаны комплексы мероприятий, состоялось около десяти совещаний в правительстве РФ, обсуждение на экспертных советах, с экспертным сообществом".