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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Стратегия развития Роскосмоса одобрена Набсоветом госкорпорации, сообщил ее глава Игорь Комаров на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Буквально на днях стратегия одобрена наблюдательным советом Роскосмоса и к ее реализации мы фактически приступили", - сказал он.
По словам Комарова, стратегия развития Роскосмоса обсуждалась в ноябре на совещании у главы государства.
"Были даны поручения отработки таких направлений как коммерциализация космических услуг и сервисов, повышение эффективности работы МКС, повышение качества, - добавил он. - По этим направлениям разработаны комплексы мероприятий, состоялось около десяти совещаний в правительстве РФ, обсуждение на экспертных советах, с экспертным сообществом".