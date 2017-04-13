Пресс-конференция NASA. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В штаб-квартире NASA в Вашингтоне проходит пресс-конференция, посвященная новым результатам исследования объектов Солнечной системы, на которых может быть вода.

Данные были получены благодаря аппарату Cassini и телескопу Hubble.

В мероприятии также удаленно принимают участие американские ученые и эксперты из разных штатов.

Открытия помогут в исследовании океанов и поисках жизни за пределами Земли, в том числе в рамках миссии Europa Clipper, которая должна стартовать в 2020 году.