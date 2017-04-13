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Пресс-конференция NASA. Видеотрансляция

Космос
13 апреля, 21:04 UTC+3
Ученые рассказывают об открытиях, которые помогут в поисках жизни на других планетах
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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

В штаб-квартире NASA в Вашингтоне проходит пресс-конференция, посвященная новым результатам исследования объектов Солнечной системы, на которых может быть вода.

Данные были получены благодаря аппарату Cassini и телескопу Hubble.

В мероприятии также удаленно принимают участие американские ученые и эксперты из разных штатов.

Открытия помогут в исследовании океанов и поисках жизни за пределами Земли, в том числе в рамках миссии Europa Clipper, которая должна стартовать в 2020 году.

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