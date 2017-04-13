DM: ученые впервые сфотографировали соединяющий галактики "мост" из темной материи

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые запечатлели первый в мире образ едва заметного "моста" из темной материи, соединяющего галактики во Вселенной. Как сообщает газета Daily Mail, изображение объединяет в себе данные наблюдений за более чем 23 000 пар галактик, проявляя мост из нитей темной материи в промежутках между ними.

"На протяжении десятилетий исследователи предсказывали существование нитей темной материи между галактиками, которые ведут себя подобно паутинной надстройке, соединяющей их", - сказал профессор астрономии Майк Хадсон из Университета Ватерлоо (Канада).

Используя изображения с телескопа "Канада - Франция - Гавайи" (CFHT), собранные за долгие годы наблюдений, исследователям удалось измерить слабое гравитационное линзирование. Этот эффект означает, что далекие галактики выглядят искаженными в результате невидимой массы, такой как планета, черная дыра или темная материя.

Как отмечает издание, несмотря на то, что темная материя составляет около 27% Вселенной, она не поглощает и не отражает свет, делая его невидимым. Но основываясь на проявлениях ее взаимодействия с видимой материей, ученые высказывают предположения о ее существовании.

Чтобы выявить присутствие темной материи между галактиками, ученые совместили в один большой коллаж изображения тысяч пар галактик. И именно на коллаже они впервые заметили ту самую "паутину". Таким образом, ученые не только смогли создать карту этого явления, но и обнаружили "утолщения" связей между системами, которые находятся менее, чем в 40 миллионах световых лет друг от друга. На полученной карте яркие галактики обозначены белыми областями, в то время как присутствие моста темной материи показано красным цветом.

Несмотря на то, что подобная "космическая паутина" существует, она до настоящего времени оставалась вне зоны видимости. По словам ученых, с помощью этой техники появится возможность не только увидеть нити темной материи во Вселенной, но также наблюдать, в какой степени эти нити соединяют галактики вместе.