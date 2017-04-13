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Cassini нашел на спутнике Сатурна гидротермальную активность

Космос
13 апреля, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Это подтверждает, что условия в подледном океане Энцеладе могут быть пригодными для существования жизни
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Материал из 1 страницы
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Космический зонд NASA Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. Об этом пишут американские ученые в статье в научном журнале Science.

В октябре 2015 года зонд Cassini пролетел примерно в 50 километрах от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава "фонтанов" на спутнике - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды и льда, которые питает находящийся под поверхностью Энцелада океан. Группа Хантера Уэйта из Юго-Западного научно-исследовательского института спустя полтора года представила итоги этого анализа: в частности, ученые обнаружили молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого они называют гидротермальные реакции.

"Наш анализ показывает возможность метаногенеза, который может происходить при широком спектре геохимических условий, возможных в океане Энцелада. Этот результат важен с точки зрения определения пригодности океана под поверхностью Энцелада для жизни", - заключают авторы статьи.

В земных условиях в процессе метаногенеза некоторые анаэробные, то есть не нуждающиеся в кислороде, микроорганизмы синтезируют из водорода и углекислого газа метан, получая энергию там, где нет солнечного света. Авторы статьи полагают, что этот процесс возможен и на Энцеладе.

Космический аппарат Cassini был запущен в 1997 году, его основной целью было исследование Сатурна и его спутника Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Конец работы Cassini запланирован на 2017 год, предполагается, что космический аппарат сгорит в атмосфере Сатурна.

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