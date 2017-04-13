США заявили, что партбилет Гагарина был передан России 12 лет назад

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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Партийный билет первого космонавта Юрия Гагарина более 12 лет назад был передан Центру подготовки космонавтов в Звездном Городке. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне Элисон Митчелл.
"Национальный музей авиации и космонавтики заключил соглашение с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина о предоставлении с июня 1997 года по июнь 2004 года во временное пользование (экспоната)", - отметила она. После окончания срока соглашения партбилет "был убран из экспозиции и возвращен в январе 2005 года российскому Центру подготовки космонавтов", рассказала Митчелл.
Ранее партия "Коммунисты России" попросила министра культуры Владимира Мединского проверить публикации, согласно которым личные вещи Гагарина, в том числе его партийный билет, хранятся в американском музее, и, если информация подтвердится, выкупить эти предметы.