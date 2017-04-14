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Россия расширит сотрудничество с Казахстаном по Байконуру

Космос
14 апреля, 11:24 UTC+3
Владимир Путин отметил, что планы будут скорректированы с учетом использования космодрома Восточный
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Стартовая площадка космодрома "Байконур"

Стартовая площадка космодрома "Байконур"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит и расширит долгосрочное сотрудничество с Казахстаном, в том числе по использованию космодрома Байконур.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича (Назарбаева, президента Казахстана), мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура", - сказал российский лидер.

"Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имея в виду использование космодрома Восточный, с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и с реализацией тех планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетной космической техники", - добавил президент РФ.

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