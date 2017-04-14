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Россия продолжит поставлять ракетные двигатели в США до 2024-2025 годов

Космос
14 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По мнению гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова, отказ США от российских ракетных двигателей "вряд ли критическим образом скажется на развитии двигательной промышленности РФ"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Поставки российских двигателей в США будут продолжаться до 2024-2025 годов. Об этом заявил на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме РФ генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов.

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"Мы сегодня прекрасно понимаем, что в ближайшие несколько лет доставка на МКС американских и европейских астронавтов останется за нами. И мы прекрасно понимаем, что где-то до 2024-2025 года, хотя контракт у нас до 2018 года, поставка российских ракетных двигателей (РД-180 - прим. ТАСС) для ракет-носителей "Атлас" будет, на наш взгляд, неизбежной", - сказал Власов.

США более 10 лет назад получили лицензию на производство двигателей РД-180 и его аналогов, но пока не смогли организовать их выпуск. По мнению гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова, отказ США от российских ракетных двигателей "вряд ли критическим образом скажется на развитии двигательной промышленности РФ".

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.

В декабре 2014 года американская корпорация Orbital Sciences Corporation договорилась о приобретении у НПО "Энергомаш" восьми ракетных двигателей РД-181 для носителя Antares. Четыре таких двигателя предприятие отправило в США в 2015 году.

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