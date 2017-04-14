РКК Энергия предлагает преобразовать МКС в космический отель

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает превратить некоторые модули МКС в гостиницу космических туристов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Солнцев.

"МКС у нас загружена на 30%. Это тренд общероссийский, недозагруженность. Стоит тема расширения российского сегмента и замена, у нас модули на МКС летают по 20-25 лет, и они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно. Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря. Те модули, которые у нас имеются, приспособить для космического туризма", - сказал он.