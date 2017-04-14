Доля госзаказа в продукции РКК "Энергия" достигает 95%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заказы за счет госбюджета составляют 95% от доходов РКК "Энергия". Об этом сообщил на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Бюджетные средства у нас составляют 95%. С одной стороны хорошо, с другой - ужасно. Для нас важно развитие экспортной составляющей, коммерциациизации, мы должны научиться зарабатывать на том, что мы уже умеем делать", - сказал он.

"Например, на протезах, которые отнимают 32 млн рублей в месяц у предприятия. Но не делать их мы не можем по закону Минздрава", - привел пример Солнцев.