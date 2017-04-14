AFP: три запуска с космодрома во Французской Гвиане отложены из-за забастовки

ПАРИЖ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Всеобщая забастовка, продолжающаяся уже около месяца во Французской Гвиане, привела к переносу трех запусков ракет-носителей с космодрома Куру. Об этом, как сообщило агентство France-Presse (AFP), говорится в письме, направленном генеральным директором концерна Arianespace Стефаном Исраэлем депутатам Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) от этого французского заморского департамента и местным властям.

"Отмена пусков привела к дополнительным расходам для Arianespace и компаний космического сектора, исчисляющимися многими миллионами евро, - отметил он. - Перенесены на более поздние сроки три запуска ракет-носителей "Ариан-5" и "Союз". Пострадали интересы трех компаний, занимающихся разработкой спутников - Thales Alenia Space, Airbus и Boeing".

По его данным, из-за неосуществленных пусков в ангарах остались спутники пяти компаний-операторов - южнокорейской Ktsat, люксембургской SES, американской Viasat и французской Eutelsat - и бразильского правительства. Так, запуск "Ариан-5" с корейским и бразильским спутником, изначально был запланирован на 21 марта.

Исраэль подчеркнул, что задержка запусков создает финансовые риски для Arianespace. "Если забастовки во Французской Гвиане продолжатся, это поставит под угрозу 12 запланированных на оставшийся период нынешнего года запусков, что приведет к очень тяжелым финансовым последствиям, причем в условиях, когда конкуренция в данном секторе обострилась, как никогда", - предупредил он.

В связи с забастовками местных жителей, требующих улучшения финансового положения, Исраэль напомнил о том, что на космодроме Куру работают 1700 человек, а в целом Arianespace трудоустроила во Французской Гвиане 9 тыс. человек. По словам генерального директора концерна, таким образом во Французской Гвиане под ударом оказалась система занятости населения.

Забастовка

Всеобщая забастовка во Французской Гвиане была объявлена в середине марта по призыву Союза гвианских трудящихся - крупнейшего регионального профобъединения. В заморском департаменте Франции полностью прекратили работу школы, вузы, госучреждения, портовые предприятия, а также многие коммерческие заведения. Помимо этого, на автодорогах забастовщики начали выставлять многочисленные блокпосты, из- за чего движение автотранспорта на период забастовки стало также максимально затруднено.

Массовые выступления начались на почве недовольства местного населения условиями труда и жизни на фоне общего кризиса региональной экономики. Протестующие требуют улучшения местной инфраструктуры, совершенствования системы здравоохранения и образования, а также жалуются на проблемы с безопасностью.

Со срочной миссией, направленной на нормализацию ситуации, в департаменте побывали министр внутренних дел Маттиас Фекль и министр заморских территорий Эрика Баре. По результатам их визита правительство предложило инвестировать во Французскую Гвиану €1 млрд в пятилетний срок.

Однако забастовщики и участники акций протеста отвергли такое предложение, заявив, что потребуется не менее €2,5 млрд для того, чтобы хоть как-то наладить работу общественного транспорта в департаменте, открыть новые школы, профинансировать на должном уровне систему образования, работу правоохранительных органов.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв решительно отверг возможность финансирования на подобном уровне, назвав требования направить во Французскую Гвиану €2,5 млрд "нереальными".