Рогозин поручил усилить взаимодействие двигателестроителей Роскосмоса и ОДК

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ВОРОНЕЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин совершил в субботу рабочую поездку в Воронежскую область, где провел совещание с представителями Роскосмоса и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В ходе обсуждения вице-премьер поставил задачу наладить более тесное сотрудничество между их двигателестроительными предприятиями. Речь также шла о работе по устранению дефектов в двигателях второй и третьей ступеней ракеты-носителя "Протон-М".
"Дмитрий Рогозин посетил предприятие "Воронежский механический завод", где осмотрел площадки, где производится двигатели, также побывал в Конструкторском бюро химавтоматики", - сообщили в аппарате вице-премьера.
"На совещании, которое провел Рогозин с руководством Роскосмоса и Объединенной двигателестроительной корпорации, заместителю председателя правительства доложили о ходе работ по устранению выявленных дефектов в двигателях второй и третьей ступеней ракеты-носителя "Протон-М", - сообщили в аппарате вице-премьера. "Рогозин поставил задачу по усилению сотрудничества между двигателестроительными предприятиями Роскосмоса и ОДК", - отметили в аппарате.
"Важно усилить интеграцию и взаимодействие предприятий Роскосмоса и ОДК для возможного обмена технологиями и организации совместных разработок", - заявил Рогозин на совещании, поручив создать по этому направлению единый научно-технический совет.
В рамках поездки Рогозин также посетил предприятие "ВАСО", на котором осмотрел производственную площадку и выслушал доклад о ходе работ по созданию военно-транспортного самолета Ил-112В.