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Рогозин поручил усилить взаимодействие двигателестроителей Роскосмоса и ОДК

Космос
15 апреля, 14:35 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 15, апреля. /ТАСС
На совещании вице-премьера с корпорациями речь также шла о работе по устранению дефектов в двигателях второй и третьей ступеней ракеты-носителя "Протон-М"
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин совершил в субботу рабочую поездку в Воронежскую область, где провел совещание с представителями Роскосмоса и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). В ходе обсуждения вице-премьер поставил задачу наладить более тесное сотрудничество между их двигателестроительными предприятиями. Речь также шла о работе по устранению дефектов в двигателях второй и третьей ступеней ракеты-носителя "Протон-М".

"Дмитрий Рогозин посетил предприятие "Воронежский механический завод", где осмотрел площадки, где производится двигатели, также побывал в Конструкторском бюро химавтоматики", - сообщили в аппарате вице-премьера.

"На совещании, которое провел Рогозин с руководством Роскосмоса и Объединенной двигателестроительной корпорации, заместителю председателя правительства доложили о ходе работ по устранению выявленных дефектов в двигателях второй и третьей ступеней ракеты-носителя "Протон-М", - сообщили в аппарате вице-премьера. "Рогозин поставил задачу по усилению сотрудничества между двигателестроительными предприятиями Роскосмоса и ОДК", - отметили в аппарате.

"Важно усилить интеграцию и взаимодействие предприятий Роскосмоса и ОДК для возможного обмена технологиями и организации совместных разработок", - заявил Рогозин на совещании, поручив создать по этому направлению единый научно-технический совет.

В рамках поездки Рогозин также посетил предприятие "ВАСО", на котором осмотрел производственную площадку и выслушал доклад о ходе работ по созданию военно-транспортного самолета Ил-112В.

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