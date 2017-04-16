Метеорный поток Лириды можно наблюдать с 16 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Один из самых старых и сильных метеорных потоков, Лириды, с воскресенья и до конца апреля можно будет наблюдать на всей территории России при хорошей погоде. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров.

Лириды - один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, первое упоминание о них датируется 687 годом до нашей эры. Свое название поток получил потому, что "падающие звезды" кажутся вылетающими из созвездия Лиры. В это время с 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1).

"Искать "падающие звезды" можно начинать с 16-го числа. Лириды считаются одним из самых сильных метеорных потоков вместе с августовскими Персеидами и Геминидами в декабре", - сказал Багров.

Максимум Лирид в этом году ожидается в утренние часы 22 апреля, в это время, как ожидается, можно будет наблюдать до 15-20 метеоров в час. Невооруженным глазом Лириды стоит наблюдать в темном месте вдали от искусственного освещения. По словам Багрова, чтобы увидеть метеоры, не обязательно искать на небе созвездие Лиры или смотреть в какую-то конкретную точку.

"При хорошей погоде видно их будет везде", - сказал ученый.