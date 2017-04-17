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"Ъ": научно-технический совет Роскосмоса и ОДК проведет первое заседание 21 апреля

Космос
17 апреля, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Как сообщил газете вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, задача совета - аудит технологических возможностей, которые структуры смогут использовать совместно
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©  Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первое заседание нового научно-технического совета, в состав которого войдут конструкторы и инженеры Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Роскосмоса, пройдет в пятницу на этой неделе. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Первое заседание должно состояться уже 21 апреля", - сказал Рогозин.

Задачей совета станет аудит технологических возможностей, которые структуры смогут использовать совместно. Рогозин сообщил, что речь идет о полном спектре задач, "начиная от технологии двигателестроения, заканчивая всевозможными иными технологиями, которые используются при проектировании двигателей, неважно - космических или авиационных".

По сведениям издания, в ближайшее время будет подготовлено большое соглашение и по другим направлениям работ между Роскосмосом и ОДК, а также Объединенной авиастроительной корпорацией. В ОДК "Коммерсанту" сообщили, что единый научно-технический совет даст возможность совместно работать над развитием технологий проектирования, проводить научные исследования в области физических процессов газовой динамики, прочности и материаловедения.

Поручение создать единый научно-технический совет предприятий Роскосмоса и ОДК Рогозин дал во время рабочей поездки в Воронежскую область 15 апреля. Важно усилить "интеграцию и взаимодействие предприятий Роскосмоса и ОДК для возможного обмена технологиями и организации совместных разработок", заявил он на совещании с представителями предприятий.

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