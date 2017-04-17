Китай осуществит запуск грузового корабля "Тяньчжоу-1" с 20 по 24 апреля

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ШАНХАЙ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Запуск китайского грузового корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный челн-1") состоится в период с 20 по 24 апреля. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Ранее аппарат был доставлен на космодром Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. По данным агентства, специалисты уже провели необходимые предпусковые проверки всех систем корабля.
"Тяньчжоу-1" планируется вывести в космос при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход-7").