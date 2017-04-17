Ракету с кораблем для отправки экипажа к МКС установили на Байконуре

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 17 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" установлена на "Гагаринском старте" на космодроме Байконур, сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирован на 10:13 мск 20 апреля", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В составе основного экипажа два, а не три, как обычно, человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 60-килограммовый грузовой контейнер.
Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме, что позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 16:22 мск того же дня. Предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.
На борту МКС новичков ждет интернациональный экипаж: российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.
Ранее сообщалось, что по указанию Роскосмоса на ракете-носителе "Союз-ФГ" был заменен двигатель третьей ступени. Такое решение было принято после аварии в декабре 2016 года, когда из-за проблем с аналогичным двигателем был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".