Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракету с кораблем для отправки экипажа к МКС установили на Байконуре

Космос
17 апреля, 8:22 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 17, апреля. /ТАСС
В составе экипажа два человека: россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер
Поделиться
Материал из 1 страницы

БАЙКОНУР /Казахстан/, 17 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" установлена на "Гагаринском старте" на космодроме Байконур, сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирован на 10:13 мск 20 апреля", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В составе основного экипажа два, а не три, как обычно, человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 60-килограммовый грузовой контейнер.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме, что позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 16:22 мск того же дня. Предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

На борту МКС новичков ждет интернациональный экипаж: российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.

Ранее сообщалось, что по указанию Роскосмоса на ракете-носителе "Союз-ФГ" был заменен двигатель третьей ступени. Такое решение было принято после аварии в декабре 2016 года, когда из-за проблем с аналогичным двигателем был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
2
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
3
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
При пожаре в Храме Илии Пророка в центре Москвы пострадали четверо детей
6
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама