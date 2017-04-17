NASA: прогноз погоды на 90% благоприятен для запуска американского грузового корабля

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НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прогноз погоды благоприятствует успеху запланированного на вторник запуска ракеты-носителя Atlas V американского консорциума United Launch Alliance (ULA) с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Метеорологи прогнозируют, что шансы благоприятных условий для пуска в 11:11 (18:11 мск) составляют 90%", - уточнило NASA. По его оценке, "главным основанием для опасений является вероятность кучевых облаков" в небе над космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида).
Синоптики считают, что 18 апреля температура воздуха в этом районе составит 24,4 градуса, ветер будет умеренным.
До этого пуск Atlas V неоднократно переносился. Первоначально причиной этого стали "проблемы с гидравликой разгонного блока" ракеты, которые были выявлены во время подготовки к полету. "Помимо этого, была обнаружена другая проблема с линией гидравлической подачи разгонного блока. Группа специалистов разработала план устранения неисправности и продвигается вперед в процессе подготовки корабля (к запуску)", - уточняли в ULA.