Датские ученые приобрели фрагмент марсианского метеорита "Черный красавчик"

ОСЛО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Исследователи из Копенгагенского университета приобрели фрагмент знаменитого марсианского метеорита NWA 7034, известного также как "Черный красавчик" (Black beauty). Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, ученые, изучив камень, надеются узнать много нового о Красной планете.

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"Это невероятно интересно. "Черный красавчик" - очень редкий и особенный метеорит, поскольку содержит частицы первичной марсианской коры. Исследуя его, мы сможем получить новые данные о том, как формировался и менялся Марс, - заявил изданию профессор Мартин Биззарро, возглавляющий Центр по изучению процессов формирования звезд и планет при Копенгагенском университете. - Первоначально планета состояла из расправленного вещества, которое, остыв, сформировало марсианскую кору. Когда мы узнаем больше о том, как именно и в какое время это произошло, мы сможем точнее оценить и вероятность существования жизни на Марсе".

Как предполагают ученые, камень оказался в космосе около 5 млн лет назад после того, как удар неизвестного объекта, врезавшегося в поверхность Марса, придал ему ускорение достаточное для того, чтобы преодолеть притяжение Красной планеты. Возраст самой породы, из которой состоит метеорит, найденный в 2011 году в пустыне Сахара, оценивается в 2 млрд лет, а отдельных минералов в ее составе доходит до 4,5 млрд. Структурно "Черный красавчик" состоит из кристаллов плагиоклаза и пироксена (группы минералов, которые встречаются и на Земле), вплавленных в базальтовую породу, образованную застывшей магмой. Среди всех марсианских метеоритов, когда-либо найденных на Земле (их насчитывается чуть более 130), его геохимический состав наиболее богат, в нем также рекордно высоко содержание воды (6 тыс. частей на миллион).

Возможность исследовать уникальный камень и заглянуть в далекое прошлое Марса, по всей видимости, обошлась Дании недешево. Небольшие фрагменты "Черного красавчика", большинство из которых оказались в руках коллекционеров, сейчас уходят с молотка по цене в $10-20 тыс. за грамм, тогда как общая масса найденных на территории Марокко осколков метеорита составляла около 320 граммов. Копенгагенский университет приобрел у французского коллекционера фрагмент массой 44 грамма и его половина уже распилена на тонкие срезы, подходящие для детального изучения. По словам Биззарро, точная сумма, которую пришлось отдать за камень, является коммерческой тайной, однако университет смог получить хорошую скидку в обмен на фрагменты метеоритов из собственной коллекции.

Еще ни одна группа исследователей не получала в свое распоряжение столь крупный фрагмент уникального метеорита, как Биззарро и его коллеги. Как отмечает профессор, это позволит его команде использовать иные методы анализа, чем те, что применялись ранее, а также опробовать новые, которые сейчас разрабатываются в стенах университета.