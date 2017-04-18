Американские ученые нашли способ создавать стройматериалы из марсианской пыли

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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские ученые нашли инженерное решение, которое позволит избавить будущих исследователей и колонизаторов Марса от необходимости брать с собой на эту планету строительные блоки и элементы для создания космических баз. Специалисты из Северо-Западного университета в штате Иллинойс предложили использовать для этого метод трехмерной печати и весьма нестандартный материал.
"На других планетах или их спутниках людям для выживания придется использовать то, что удастся там найти. Наша технология 3D-печати действительно дает возможность создавать функциональные и строительные объекты для обустройства окружающей среды за пределами Земли", - пояснила Рамилли Шах, доцент кафедры материаловедения и инженерии Северо-Западного университета, на слова которой ссылается портал Space.com.
Чтобы наладить производство строительных материалов прямо на месте, Шах и ее коллеги предложили использовать пыль и песок с поверхности Марса и Луны. Для проверки этого способа специалисты работали с искусственным заменителем, созданным при участии NASA. Синтетическая пыль состояла из оксида алюминия, диоксида кремния, оксида железа и других соединений. Частицы "лунной пыли" имели неровные, острые края, тогда как "песчинки с Марса" были скорее круглой формы.
После добавления биополимеров исследователям удалось получить твердые и при этом эластичные объекты, которые могли выдерживать механическое воздействие. В процессе создания им можно было придать любую форму. Иными словами, был обнаружен способ "печатать" строительные блоки. Теперь специалисты из Северо-Западного университета намерены добиваться улучшения качества полученного материала, в том числе повышения его прочности.