Россия и США продлили договор о нулевых пошлинах в сфере сотрудничества по космосу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия и США продлили на очередной пятилетний срок соглашение от 1994 года о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров в рамках российско-американского сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Документ об обмене соответствующими нотами между российским МИД и посольством США опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, соответствующая нота от посольства США поступила в МИД РФ еще в августе 2016 года. Ответная нота была передана американской дипмиссии 24 марта 2017 года. Таким образом, срок соглашения оказался продлен с точки отсчета 26 августа 2016 года по 25 августа 2021 года.

Ранее правительство РФ одобрило предложение МИД России и госкорпорации "Роскосмос" о продлении на пятилетний период срока действия данного договора.