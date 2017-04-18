Промсвязьбанк выделит 30 млн рублей на мемориальный комплекс на месте гибели Гагарина

ВЛАДИМИР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Промсвязьбанк выделит 30 млн рублей на строительство мемориального комплекса на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и его инструктора Владимира Серегина в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщила во вторник журналистам губернатор Светлана Орлова.

"Мы немножко денег выделяем туда, Промсвязьбанк выделяет туда 30 млн рублей, процесс потихонечку пошел. С (Алексеем) Леоновым я разговаривала в пятницу по телефону. Они молодцы - он, (первая в мире женщина-космонавт Валентина) Терешкова, (член первого отряда космонавтов Борис) Волынов, они активны. Я думаю, что мы там хорошее место памяти сделаем", - подчеркнула губернатор.

Как сообщалось ранее, 27 марта 2017 года в ходе памятных мероприятий в 49-ю годовщину гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов и его единомышленники заявили о нехватке средств на создание мемориального комплекса. По словам Леонова, за несколько лет авторам идеи удалось собрать около 5 млн рублей, всего же на проект потребуется не менее 60 млн рублей.

В настоящее время на месте крушения самолета установлена гранитная стела, неподалеку расположен небольшой музей с установленным рядом истребителем МиГ, восстановлен храм святого Андрея Первозванного. К 50-летней годовщине гибели Гагарина и Серегина возле мемориала планируется установить стелу с МиГ-29 и бюсты членов первого отряда космонавтов, а также будет построена часовня в честь святого Георгия Победоносца. Позже здесь будет построен музей истории первого отряда космонавтов.

Двадцать седьмого марта 1968 года вблизи деревни Новоселово Киржачского района разбился истребитель МиГ-15УТИ, на его борту были Юрий Гагарин и его летный наставник Владимир Серегин. На месте их гибели 17 октября 1975 года был открыт мемориал, который ежегодно посещают около 40 тыс. человек.

Администрация Владимирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве 7 апреля 2017 года.