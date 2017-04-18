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Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС запущена с мыса Канаверал

Космос
18 апреля, 18:16 UTC+3
На борту Cygnus находится груз общим весом около 3,5 тонны
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Материал из 1 страницы
© NASA TV

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракета-носитель Atlas V  с грузовым кораблем Cygnus  стартовала к Международной космической станции (МКС). Пуск, прямую трансляцию которого ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), состоялся со стартового комплекса 41 базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида).

"С полетом Cygnus все в порядке. Хорошо", - заметили в Центре управления полетом.

На борту Cygnus находится груз общим весом около 3,5 тонны. Это продовольствие, приборы для научных экспериментов, оборудование для выходов в открытый космос и компьютерное обеспечение. Все это предназначено для обеспечения порядка 250 различных экспериментов, намеченных на время работы 51-й и 52-й экспедиций на МКС.

Временное окно, отведенное для старта, не превышало 30 минут. Погода на 90% благоприятствовала запуску.

Корабль после стыковки с орбитальным комплексом будет находиться на орбите приблизительно три месяца. Cygnus предстоит принять на борт мусор и отходы, накопившиеся на станции, для дальнейшего уничтожения.

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