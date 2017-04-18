Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС запущена с мыса Канаверал

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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракета-носитель Atlas V с грузовым кораблем Cygnus стартовала к Международной космической станции (МКС). Пуск, прямую трансляцию которого ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), состоялся со стартового комплекса 41 базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида).
LIFTOFF! @OrbitalATK’s #Cygnus cargo vehicle leaves Earth to deliver cargo and supplies to @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/iaXHHdKHye— NASA (@NASA) 18 апреля 2017 г.
"С полетом Cygnus все в порядке. Хорошо", - заметили в Центре управления полетом.
На борту Cygnus находится груз общим весом около 3,5 тонны. Это продовольствие, приборы для научных экспериментов, оборудование для выходов в открытый космос и компьютерное обеспечение. Все это предназначено для обеспечения порядка 250 различных экспериментов, намеченных на время работы 51-й и 52-й экспедиций на МКС.
Временное окно, отведенное для старта, не превышало 30 минут. Погода на 90% благоприятствовала запуску.
Корабль после стыковки с орбитальным комплексом будет находиться на орбите приблизительно три месяца. Cygnus предстоит принять на борт мусор и отходы, накопившиеся на станции, для дальнейшего уничтожения.