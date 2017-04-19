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Космическому кораблю "Союз" впервые в истории присвоили имя - "Арго"

Космос
19 апреля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам космонавта Федора Юрчихина, астронавт Джек Фишер считает, что "корабль женского рода", а сам он полагает, что "корабль мужского рода с хорошем мужским характером"
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Освящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-04" на космодроме Байконур
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
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Освящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-04" на космодроме Байконур
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Космическому кораблю "Союз МС-04", который завтра стартует к МКС, впервые в истории этой серии присвоили имя. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, корабль получил имя "Арго".

"У транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" теперь есть собственное имя - "Арго", - говорится в сообщении.

Накануне старта российский космонавт Федор Юрчихин высказал мнение, что "все начинается с истоков".

"На всех моих личных эмблемах присутствует образ корабля, образ путешествий, и мы тоже в каком-то роде путешественники", - рассказал Юрчихин.

По его словам, у них с американским астронавтом Джеком Фишером разное видение корабля. "Он считает, что наш корабль женского рода, и это невеста наша на выданье, и он попросил благословения у нашего главного конструктора Сергея Романова. Я считаю, что корабль мужского рода с хорошем мужским характером", - сказал Юрчихин, отметив, что экипаж следующей экспедиции тоже уже задумался над именем.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04", который доставит на МКС экипаж новой экспедиции, запланирован на 20 апреля 2017 года в 10:13 мск с космодрома Байконур. Стыковка с МКС планируется на тот же день в 16:22 мск. Вместе с Федором Юрчихиным на МКС летит американский астронавт Джек Фишер.

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