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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Космос
19 апреля, 11:43 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 19, апреля. /ТАСС
В состав основного экипажа войдут космонавт Федор Юрчихин и астронавт Джек Фишер. Запуск корабля планируется на 20 апреля
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БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 апреля. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" к МКС планируется на 10:13 мск 20 апреля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к МКС. Стыковка к российскому модулю МКС "Поиск" планируется на 16:22 мск в тот же день. Предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными. Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-04" уже установлена на "Гагаринский старт" космодрома Байконур.

Ранее стало известно, что экипаж отправится на МКС в усеченном составе. На свободном третьем месте установят 70-килограммовый грузовой контейнер. В Роскосмосе сообщили, что два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек. Ожидается, что такая ситуация продлится до тех пор, пока к станции не пристыкуется Многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

Ранее Юрчихин и Фишер пообещали работать быстрее, чтобы успешно выполнять научные задачи в усеченном составе на МКС.

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