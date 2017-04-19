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Монголия запустила свой первый спутник

Космос
19 апреля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Проект по запуску аппарата, который должен обеспечить работу телевещания и интернета в стране, был начат 10 лет назад
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Монголия впервые в своей истории осуществила запуск спутника, получившего название "Mongol Sat-1". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на парламент республики.

Сообщается, что запуск спутника был осуществлен с участием китайского оператора спутниковой связи Asia Broadcast Satellite. Ожидается, что аппарат обеспечит работу телевещания, спутниковой связи и интернета и будет способствовать развитию коммуникаций в Монголии. Информации о стоимости спутника и месте его запуска не приводится.

"Проект по запуску спутника был начат 10 лет назад", - приводятся слова председателя Великого государственного хурала Миеэгомбына Энхболда на сайте парламента. "Это исторический успех и мы гордимся тем, что Монголия отправляет свой первый спутник в космос", - добавил он.

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