Монголия запустила свой первый спутник

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Монголия впервые в своей истории осуществила запуск спутника, получившего название "Mongol Sat-1". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на парламент республики.

Сообщается, что запуск спутника был осуществлен с участием китайского оператора спутниковой связи Asia Broadcast Satellite. Ожидается, что аппарат обеспечит работу телевещания, спутниковой связи и интернета и будет способствовать развитию коммуникаций в Монголии. Информации о стоимости спутника и месте его запуска не приводится.

"Проект по запуску спутника был начат 10 лет назад", - приводятся слова председателя Великого государственного хурала Миеэгомбына Энхболда на сайте парламента. "Это исторический успех и мы гордимся тем, что Монголия отправляет свой первый спутник в космос", - добавил он.