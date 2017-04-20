Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами отправится 20 апреля с "Гагаринского старта" космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" запланирован на 10:13 мск 20 апреля", - говорится в сообщении.

В состав основного экипажа вошли два человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте будет установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.

Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука". Такая практика продлится минимум до осени 2018 года. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек. Третье место в "Союзе МС-04" предлагалось занять зарубежным астронавтам, но в короткий срок найти подготовленного астронавта не удалось.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 16:22 мск того же дня. Предыдущие три полета кораблей серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными. Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.

Экипаж и план полета

Для Юрчихина это будет пятый космический полет в карьере. В общей сложности он провел в космосе 537 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. Фишер опыта космических полетов не имеет. Планируемая продолжительность их экспедиции составит 136 суток.

Одна из основных задач российской программы полета - выход в открытый космос Юрчихина и Сергея Рязанского, который прилетит на МКС уже в составе следующей экспедиции. Космонавты должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтировать оборудование с образцами, на которых проверяют воздействие условий космического пространства, отремонтировать узконаправленную антенну на служебном модуле "Звезда". Также ожидается, что россияне запустят в открытый космос первый российский наноспутник, созданный с использованием 3D-печати. Аппарат был отправлен на МКС 31 марта 2016 года.

Мыши и щенки

Ранее NASA и Роскосмос обсуждали вопрос отправки на корабле "Союз МС-04" мышей для совместного эксперимента на борту МКС. Но в начале апреля стало известно, что от этой идеи решено отказаться. На пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов Юрчихин рассказал, что необходимо взять только компактные вещи: влажные салфетки, продукты питания.

"Нужно заполнить контейнер таким образом, чтобы он не мешал нам работать с органами управления аппарата", - рассказал тогда космонавт.

Также космонавты не возьмут на орбиту щенка Спотти - робота в виде шара с изображением маскота "ВКонтакте". Космобот отправится на МКС осенью этого года, старт отложен для того, чтобы лучше подготовить его к работе на станции. С помощью робота пользователи социальной сети смогут общаться с космонавтами и получать фотографии и видеозаписи с орбитальной станции и из космоса. Планируется, что Спотти будет работать на станции 10 лет, за это время он, в частности, побывает в открытом космосе.

Талисманом и индикатором невесомости станет плюшевый щенок, которого Юрчихин берет в каждый космический полет.

"Он никогда меня не покидал, он готовится к своему уже пятому полету. В отличие от меня он форму свою не потерял, он готов к полету. Он стойко переносит все трудности: ходит в горы, летает в космос, погружается под воду", - сказал Юрчихин.

Вторым талисманом станет игрушечное цветное Солнце - символ больницы, в которой от рака вылечили дочь Джека Фишера. Третьим и четвертым индикаторами будут игрушки героев мультфильма телестудии Роскосмоса Юра и Нюра. Обычно экипажи берут на борт только один индикатор.

О корабле

"Союз МС-04" станет 50-м кораблем серии "Союз", запущенным к МКС. Ранее сообщалось, что "Союзом МС-04" стал корабль с заводским номером 735, а запуск 734-го был отложен до осени. Источник ТАСС пояснил, что замена была связана с тем, что 734-й корабль прописан в контракте между РКК "Энергия" и компанией "Боинг" о покупке дополнительного места для американского астронавта.

Первый "Союз МС" отправился в космос 7 июля 2016 года. В составе МКС он находился до 30 октября 2016 года, когда вернул трех космонавтов на Землю. Второй корабль этой серии был запущен 19 октября 2016 года и вернулся 10 апреля 2017-го, третий "Союз МС" стартовал 17 ноября 2016 года и сейчас находится в составе станции.

"Союз МС" (МС - "модернизированные системы") входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которых состоялся в 1966 году, а первый пилотируемый полет - в 1967 году. "Союз МС" создан путем глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА" (эксплуатировались в 2002-2011 годах). У кораблей обновили командно-телеметрическую систему, способную работать через спутники-ретрансляторы "Луч", установили новую систему сближения и стыковки "Курс-НА", улучшили систему электропитания, также теперь солнечные батареи вырабатывают больше энергии.