"Союз МС-04" вышел на околоземную орбиту

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Произошло отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в 10:13 мск. Полет к Международной космической станции будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Поиск" уже в 16:22 мск того же дня.

Предыдущие три полета кораблей серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

В составе экипажа корабля два человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.

Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука". Такая практика продлится минимум до осени 2018 года. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек. Третье место в "Союзе МС-04" предлагалось занять зарубежным астронавтам, но в короткий срок найти подготовленного астронавта не удалось.

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.