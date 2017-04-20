Теффт: США продолжат сотрудничество с Россией в космической сфере

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КОРОЛЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. США продолжат сотрудничество с Россией в космической сфере и гордятся этим взаимодействием. Об этом ТАСС заявил американский посол в Москве Джон Теффт, который наблюдал за запуском российского космического корабля "Союз МС-04" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.
"Несмотря на политические разногласия, Россия и США напряженно работают для того, чтобы продолжить сотрудничество в космической сфере. В будущем мы будем развивать это сотрудничество", - сказал дипломат, добавив, что США "гордятся сотрудничеством с Россией в космосе".
Теффт также поздравил всех с успешным запуском космического корабля "Союз МС-04", заявив, что для него большая честь находится в ЦУПе. По словам посла, "это оказалось даже более впечатляющим", чем он ожидал.
Американский посол отметил, что обратный отсчет при запуске корабля напомнил ему о начале космической эры в 60-х и 70-х годах.
Корабль "Союз МС-04" стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ". В составе экипажа российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.