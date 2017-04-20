Запуск микроспутника "Чибис-АИ" для изучения высотных молний отложен до 2020 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Запуск научного микроспутника "Чибис-АИ" для изучения высотных молний вновь отложен, аппарат рассчитывают запустить в 2020 году. Об этом на конференции сообщил руководитель лаборатории Института космических исследований (ИКИ) РАН Станислав Климов.

"Скорее всего, 2020 (год) будет", - сказал Климов о планируемой дате запуска аппарата.

Ранее сообщалось, что запуск аппарата возможен в 2016-2017 годах. Позже датой запуска назывался 2019 год. Климов отметил, что институт сейчас работает над "Чибис-АИ" и рассчитывает, что аппарат будет готов в 2019 году. Конкретная дата запуска, по его словам, будет зависеть от доступности космических кораблей "Прогресс", с которых запускаются российские микроспутники.

Основная задача "Чибис-АИ" - исследование природы высотных молний в атмосфере и ионосфере Земли. К ним относятся эльфы (красные вспышки в ионосфере диаметром до 400 км), джеты (синие молнии в виде узкого конуса в нижней части ионосферы) и спрайты (редкий вид молний синего или красного цвета, возникающий при грозе, чаще всего появляются группами).

"Чибис-АИ" - второй микроспутник серии малых аппаратов, которая создается в ИКИ РАН на базе универсальной микроспутниковой платформы "Чибис". Его эскизное проектирование было завершено в 2016 году. На борту "Чибиса- М" (первый аппарат серии), который работал в 2012-2014 годах, впервые была собрана аппаратура для изучения высотных атмосферных грозовых разрядов в широком диапазоне электромагнитного излучения и влияния гроз на состояние ионосферы.