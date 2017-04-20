Красноярские инженеры разработали не имеющую аналогов систему мониторинга спутников

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты научно-производственной компании "Малые космические аппараты" из Красноярского края разработали систему наружного видеонаблюдения за космическими аппаратами, которая позволит лучше контролировать состояние их систем. Аналогов ей в мире пока нет, сообщил ТАСС в ходе Красноярского экономического форума ведущий инженер-конструктор компании Александр Шаранок.

"Система предназначена для мониторинга состояния космического аппарата, получения телеметрии. В настоящее время такую информацию получают с помощью различных датчиков. Например, у спутника в космосе должна раскрыться антенна - она начинает раскрываться, срабатывает датчик раскрытия. Но она может заклинить в процессе, а датчик уже сработал", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, комплекс состоит из блока управления и серии камер, которые вращаются на 360 градусов и снимают в видимом и инфракрасном диапазоне. Они смогут снимать как сам аппарат, так и космическое пространство вокруг него.

Шаранок также сообщил, что разработчики совместно с железногорским предприятием-производителем космических аппаратов "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" испытали опытный образец комплекса.

Красноярский экономический форум открывается в четверг и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.