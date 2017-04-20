ИСС имени Решетнева изготовит два спутника для "Космической связи"

Российские фигуристы занимают второе место по итогам первого дня командного ЧМСпорт 20 апреля, 14:36
Пилоты "Формулы-1" поддержали молодого гонщика, попавшего в серьезную авариюСпорт 20 апреля, 14:23
Глава МПК Крэйвен потрясен внезапной кончиной тренера сборной РФ по следж-хоккею СамойловаСпорт 20 апреля, 14:14
Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в КрымуСпорт 20 апреля, 14:12
Гамба: российские дзюдоисты могут завоевать три-четыре золотые медали на ЧЕСпорт 20 апреля, 13:57
Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" будет яркого солнечного цветаСпорт 20 апреля, 13:36
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны ЕвропыОбщество 20 апреля, 13:30
ФГК во II квартале 2017 г. может взять в аренду грузовые вагоны ПАО "Трансфин-М"Транспорт 20 апреля, 13:22
Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМСпорт 20 апреля, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева изготовят два геостационарных спутника для "Космической связи". Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.
"После двухлетнего перерыва мы выиграли конкурс на изготовление двух спутников для крупнейшего национального оператора спутниковой связи "Космическая связь", - рассказал он, отметив, что стоимость изготовления, запуска и обслуживания аппаратов составит 14 млрд рублей.
"Запуск спутников запланирован на конец 2019 года". - отметил Тестоедов.
АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС. "Космическая связь" - российский национальный оператор спутниковой связи, образованный в 1967 году, зоны обслуживания спутников которого охватывают территорию практически всей планеты.
Красноярский экономический форум стартует 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.