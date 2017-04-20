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ИСС имени Решетнева изготовит два спутника для "Космической связи"

Космос
20 апреля, 13:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
Запуск спутников запланирован на конец 2019 года
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева изготовят два геостационарных спутника для "Космической связи". Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

"После двухлетнего перерыва мы выиграли конкурс на изготовление двух спутников для крупнейшего национального оператора спутниковой связи "Космическая связь", - рассказал он, отметив, что стоимость изготовления, запуска и обслуживания аппаратов составит 14 млрд рублей.

"Запуск спутников запланирован на конец 2019 года". - отметил Тестоедов.

АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС. "Космическая связь" - российский национальный оператор спутниковой связи, образованный в 1967 году, зоны обслуживания спутников которого охватывают территорию практически всей планеты.

Красноярский экономический форум стартует 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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