Российский двойной микроспутник "Трабант" впервые оснастят двигателями

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский двойной микроспутник "Трабант" для мониторинга ионосферы и изучения космической погоды планируют запустить после 2020 года, на аппаратах впервые в российской практике будут установлены двигатели. Об этом сообщил руководитель лаборатории исследований электромагнитных излучений отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Станислав Климов.

"Практически одновременно мы запустим два одинаковых микроспутника. Сейчас началась проработка этого сложного проекта", - сказал Климов, выступая на конференции в институте в четверг.

Он пояснил журналистам, что такой дизайн миссии позволит повысить точность измерений и разделить пространственные и временные факторы изменения параметров, которые отслеживают инструменты. "Спутник движется с большой скоростью, он на месте не стоит, и если мы увидели изменение какого-то параметра, то трудно сказать, изменился ли сам процесс или место, где мы его измеряем. Простейший способ это исправить - запустить два аппарата", - пояснил Климов.

Газовые двигатели на проектируемых аппаратах позволят после запуска держать их на фиксированном расстоянии друг от друга. По словам Климова, это будут первые российские микроспутники с двигателями - на иностранных аппаратах уже запускались различные экспериментальные установки.

"Сейчас вопрос - как эти движки для такого малого аппарата (разработать). Методически, теоретически - все это понятно, у нас есть в институте специалисты, которые этим занимаются", - сказал ученый, добавив, что российские специалисты делали двигатели для отделяемых субспутников международного проекта "Интербол", работавшего во второй половине 1990-х годов.

Экспериментальная миссия

По словам Климова, с помощью аппаратов ученые будут исследовать "природные и техногенные эффекты в рамках космической погоды", например, влияние гроз, работы мощных передатчиков и других процессов на Земле на ионосферу. "Трабант" также продолжит изучать эффекты, обнаруженные с помощью аппарата "Чибис-М", работавшего в 2012-2014 годах.

Один из новых инструментов двойного зонда, который разрабатывает нижегородский Институт прикладной физики РАН, будет измерять параметры флуктуации ионосферной плазмы. Кроме того, ИКИ установит на "Трабант" датчик флуктуаций электромагнитного излучения, радиочастотный анализатор и спектрометры электронов.

Венгерские коллеги ученых из российского института - специалисты университет Этвеша - будут, в частности, заниматься аппаратурой для обеспечения электромагнитной чистоты зондов, то есть необходимой защиты их инструментов от электромагнитного излучения. Кроме того, они возьмут на себя бортовую память, которой для этих микроспутников потребуется больше, и, возможно, будут обеспечивать передачу данных с аппаратов на Землю.

Ученый затруднился назвать общую стоимость миссии, отметив, что разработку эскизного проекта ИКИ предварительно оценил в 30 миллионов рублей.

"По "Трабанту" мы еще не заключили договор с "Энергией", скорее всего, (этот проект) сдвинется дальше (с 2018-2019 годов - прим. ТАСС)", - сказал Климов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в программе исследований МКС "Трабант" сейчас запланирован на 2020 год, и аппараты могут быть запущены одновременно с другим микроспутником института - "Чибисом-АИ" - для исследования высотных молний. "Мы заинтересованы в том, чтобы спутники были запущены одновременно", - добавил Климов.