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Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1"

Космос
20 апреля, 14:47 дата обновления: 20 апреля, 16:11 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Грузовик должен будет состыковаться с находящимся на орбите космическим модулем "Тяньгун-2"
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Запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-1"

Запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-1"

© EPA/WU HONG

ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" ("Небесный челн-1") был запущен с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход-7"). Процесс запуска был показан в прямом эфире Центрального китайского телевидения.

При этом космический корабль состыкуется с модулем "Тяньгун-2" трижды. Как заявил главный конструктор "Тяньчжоу-1" Бай Миншэн, первая стыковка запланирована на 22 апреля, а вторая - на июнь.

"После первой стыковки инженеры будут тестировать возможность управления двумя кораблями. Во время второй стыковки будет тестироваться возможность "Тяньчжоу-1" выходить на сближение с "Тяньгун-2" с различных направлений. Завершающая, третья стыковка, будет совершаться в ускоренном режиме. Если на обычные уходит до двух дней, то ускоренная займет около шести часов", - сказал он.

По словам конструктора, во время стыковок будет отрабатываться процесс заправки модуля "Тяньгун-2" топливом. "Каждый раз на заправку будет уходить около семи дней", - сказал Бай Миншэн.

Миссия грузовика будет заключаться в стыковке с находящимся на орбите космическим модулем "Тяньгун-2" и отработке заправки станции топливом.

"Тяньчжоу-1" способен доставлять в космос до шести тонн полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.

Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" является частью программы по отработке необходимых для создания китайской орбитальной станции технологий.

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